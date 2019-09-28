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Метро в Киеве ограничит работу в связи с футболом

Новости » Общество    28.09.2019 - 19:26
Метро в Киеве ограничит работу в связи с футболом
Иллюстративное фото (facebook.com/kyivmetro)

Станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" возможно будут ограничены на вход

В работе нескольких станций киевского метрополитена возможны изменения в связи с проведением футбольного матча в воскресенье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

"После окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытия) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Как известно, 29 сентября на НСК "Олимпийский" пройдет футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и СК "Днепр-1" (Днепр).

Напомним, в Киеве на два дня ограничат движение на эстакаде Южного моста. Ограничение движения будет действовать с 21:00 28 сентября до 7:00 29 сентября и с 21:00 29 сентября по 7:00 30 сентября. В это время на мосту будут проводиться ремонт водоотводного лотка. Работы будут проводиться ночью на эстакаде в сторону левого берега.

Добавим, также в Киеве перекроют движение транспорта на улице Крещатик на период проведения международного фестиваля света Kyiv Lights Festival с 27 по 30 сентября.

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