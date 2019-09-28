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Метро в Києві обмежить роботу у зв'язку з футболом

Новини » Суспільство    28.09.2019 - 19:26
Метро в Києві обмежить роботу у зв'язку з футболом
Ілюстративне фото (facebook.com/kyivmetro)

Станції "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого" можливо будуть обмежені на вхід

У роботі кількох станцій київського метрополітену можливі зміни у зв'язку з проведенням футбольного матчу в неділю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

Після закінчення футболу з метою забезпечення належної перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 29 вересня на НСК "Олімпійський" пройде футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) і БК "Дніпро-1" (Дніпро).

Нагадаємо, в Києві на два дні обмежать рух на естакади Південного мосту. Обмеження руху діятиме з 21:00 28 вересня до 7:00 29 вересня і з 21:00 29 вересня по 7:00 30 вересня. В цей час на мосту будуть проводитися ремонт водовідвідного лотка. Роботи будуть проводитися вночі на естакаді у бік лівого берега.

Додамо, також у Києві перекриють рух транспорту на вулиці Хрещатик на період проведення міжнародного фестивалю світла Kyiv Lights Festival з 27 по 30 вересня.

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