У метро Києва зробили заяву про закриті станції під час тривоги

Київські Telegram-канали до тривоги почали писати про переповнене метро на тлі очікування удару. Згодом з'явилася інформаціяа, що киян не пускають на деякі станції, бо вони нібито переповнені, але їх назви не вказувались.

Крім того, в мережі з'явилося відео, як на одній зі станцій люди просять відкрити двері вже під час тривоги і перших вибухів.

Як працювало метро під час атаки

За даними комунального підприємства, цієї ночі на станціях столичної підземки переховувалися понад 56 тисяч людей. Усі станції були відкриті одразу після оголошення повітряної тривоги.

Фото: люди у метро під час обстрілу Києва (facebook.com/kyivmetro)

У метрополітені пояснили, що поодинокі непорозуміння могли виникнути через спроби цивільних потрапити до службових приміщень.

"В окремих випадках працівники метро могли просити людей перейти зі службових приміщень на платформи. Це необхідно, адже службові приміщення та технологічні проходи не призначені для перебування населення й залишаються закритими з міркувань безпеки", - зазначили у підприємстві.

"Київський метрополітен" закликав містян завчасно приходити на станції: якщо є потреба скористатися метро як укриттям, варто приходити до завершення його звичайної роботи за графіком.

Крім того, мешканцям та гостям столиці порадили обирати центральні станції, оскільки там зазвичай більше місця для комфортного розміщення людей.