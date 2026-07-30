В метро Киева сделали заявление о закрытых станциях во время тревоги

Киевские Telegram-каналы до тревоги начали писать про переполненное метро на фоне ожидания удара. Впоследствии появилась информация, что киевлян не пускают на некоторые станции, потому что они якобы переполнены, но их названия не указывались.

Кроме того, в сети появилось видео, как на одной из станций люди просят открыть дверь уже во время тревоги и первых взрывов.

Как работало метро во время атаки

По данным коммунального предприятия, этой ночью на станциях столичной подземки прятались более 56 тысяч человек. Все станции были открыты сразу же после объявления воздушной тревоги.

Фото: люди в метро во время обстрела Киева (facebook.com/kyivmetro)

В метрополитене объяснили, что единичные недоразумения могли возникнуть из-за попыток гражданских попасть в служебные помещения.

"В отдельных случаях работники метро могли просить людей перейти из служебных помещений на платформы. Это необходимо, ведь служебные помещения и технологические проходы не предназначены для пребывания населения и остаются закрытыми из соображений безопасности", - отметили в предприятии.

"Киевский метрополитен" призвал горожан заблаговременно приходить на станции: в случае необходимости воспользоваться метро как укрытием, стоит приходить к завершению его обычной работы по графику.

Кроме того, жителям и гостям столицы посоветовали выбирать центральные станции, поскольку там больше места для комфортного размещения людей.