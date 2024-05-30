У метро Києва збільшать інтервал руху поїздів. Одна з причин - мобілізація співробітників

Внаслідок дефіциту фахівців найближчим часом у київському метро змінять графіки руху потягів на всіх лініях підземки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку КП "Київський метрополітен".

"Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години", - додали в КП "Київський метрополітен".

Враховуючи дану ситуацію, вже найближчим часом буде змінено графіки руху потягів на всіх лініях підземки.

Як відзначили в метрополітені, наразі вони шукають:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Миколаєві нещодавно зменшили кількість комунальних автобусів на маршрутах. Усе через нестачу водіїв внаслідок мобілізації.

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