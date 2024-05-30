У метро Києва збільшать інтервал руху поїздів. Одна з причин - мобілізація співробітників
Внаслідок дефіциту фахівців найближчим часом у київському метро змінять графіки руху потягів на всіх лініях підземки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку КП "Київський метрополітен".
Як відзначили в метрополітені, наразі вони шукають:
- машиністів електропоїздів - 83 вакансії;
- електромеханіків - 48;
- токарів і слюсарів за відповідними напрямами - 161.
Причиною дефіциту кадрів є:
- частково вимушена міграція;
- специфіка професії;
- мобілізація.
Враховуючи дану ситуацію, вже найближчим часом буде змінено графіки руху потягів на всіх лініях підземки.
"Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години", - додали в КП "Київський метрополітен".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Миколаєві нещодавно зменшили кількість комунальних автобусів на маршрутах. Усе через нестачу водіїв внаслідок мобілізації.
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