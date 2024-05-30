В метро Киева увеличат интервал движения поездов. Одна из причин - мобилизация сотрудников

Вследствие дефицита специалистов в ближайшее время в киевском метро изменят графики движения поездов на всех линиях подземки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу КП "Киевский метрополитен".

Как отметили в метрополитене, сейчас они ищут:

машинистов электропоездов - 83 вакансии;

электромехаников - 48;

токарей и слесарей по соответствующим направлениям - 161.

Причиной дефицита кадров являются:

частично вынужденная миграция;

специфика профессии;

мобилизация.

Учитывая данную ситуацию, уже в ближайшее время будут изменены графики движения поездов на всех линиях подземки.

"Интервалы между поездами будут увеличены ориентировочно на одну минуту в между "пик" и на 45 секунд в "пиковые" часы", - добавили в КП "Киевский метрополитен".