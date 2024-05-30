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В метро Киева увеличат интервал движения поездов. Одна из причин - мобилизация сотрудников

Четверг 30 мая 2024 14:09
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В метро Киева увеличат интервал движения поездов. Одна из причин - мобилизация сотрудников Фото: в метро Киева увеличат интервал движения поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вследствие дефицита специалистов в ближайшее время в киевском метро изменят графики движения поездов на всех линиях подземки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу КП "Киевский метрополитен".

Как отметили в метрополитене, сейчас они ищут:

  • машинистов электропоездов - 83 вакансии;
  • электромехаников - 48;
  • токарей и слесарей по соответствующим направлениям - 161.

Причиной дефицита кадров являются:

  • частично вынужденная миграция;
  • специфика профессии;
  • мобилизация.

Учитывая данную ситуацию, уже в ближайшее время будут изменены графики движения поездов на всех линиях подземки.

"Интервалы между поездами будут увеличены ориентировочно на одну минуту в между "пик" и на 45 секунд в "пиковые" часы", - добавили в КП "Киевский метрополитен".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Николаеве недавно уменьшили количество коммунальных автобусов на маршрутах. Все из-за нехватки водителей в результате мобилизации.

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