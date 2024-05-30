В метро Киева увеличат интервал движения поездов. Одна из причин - мобилизация сотрудников
Вследствие дефицита специалистов в ближайшее время в киевском метро изменят графики движения поездов на всех линиях подземки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу КП "Киевский метрополитен".
Как отметили в метрополитене, сейчас они ищут:
- машинистов электропоездов - 83 вакансии;
- электромехаников - 48;
- токарей и слесарей по соответствующим направлениям - 161.
Причиной дефицита кадров являются:
- частично вынужденная миграция;
- специфика профессии;
- мобилизация.
Учитывая данную ситуацию, уже в ближайшее время будут изменены графики движения поездов на всех линиях подземки.
"Интервалы между поездами будут увеличены ориентировочно на одну минуту в между "пик" и на 45 секунд в "пиковые" часы", - добавили в КП "Киевский метрополитен".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Николаеве недавно уменьшили количество коммунальных автобусов на маршрутах. Все из-за нехватки водителей в результате мобилизации.
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