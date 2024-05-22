У Миколаєві зменшать кількість автобусів через мобілізацію водіїв, - мер

З 27 травня в Миколаєві буде зменшена кількість комунальних автобусів на маршрутах. Проблема виникла через мобілізацію, і як наслідок, нестачу водіїв.

Про це під час брифінгу повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, пише РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

"Тобто, автобуси будуть стояти, а керувати ними нема кому", - розповів він.

Як зазначив Сєнкевича, вранці 21 травня на маршрути вийшли 39 тролейбусів, 27 трамваїв та 22 автобуси.

"У нас є ще додаткові одиниці транспорту, але людей на них нема. Тобто, ця цифра - 22, могла б бути більшою", - констатував мер.

Жінки не хочуть йти водіями на автобуси

За словами Сєнкевича, мобілізованих водіїв можна було б замінити водіями-жінками, але вони не хочуть працювати на автобусах, хоча охоче сідають за руль трамвая.

"Жінки-водії радо йдуть працювати на трамвай, дещо так із пересторогою - на тролейбуси й не хочуть працювати на автобусах. Хоча чесно кажучи, мені незрозуміло, яка відмінність тролейбуса від автобуса? Навіть у тролейбусі важче працювати, ніж в автобусі, бо він прив’язаний до контактної мережі", - дивується мер.

Ситуація зі світлом в Україні

У зв'язку з постійними обстрілами по Україні та проблемами зі світлом часто в багатьох містах вводять обмеження в русі електротранспорту.

Зазначимо, що 22 травня трапилася аварія на електромережах у Києві. В результаті низка вулиць на Оболоні залишилася без світла.

Додамо, графіки погодинних відключень світла сьогодні діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00. Також обмеження щодо світу діятимуть і для Києва.