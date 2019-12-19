Центральная станция метро Киева возобновила работу

Минирование станции метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве не подтвердилось. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу "Киевского метрополитена" в Facebook.

Как сообщается, правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов на станции "Площадь Льва Толстого". Работа метрополитена была полностью восстановлена.

"Метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве закрыли на вход и выход станцию метро "Площадь Льва Толстого" и пересадку из-за анонимногозвонка о минировании. Станцию проверяли на наличие взрывоопасных предметов.

Также РБК-Украина писало, что 6 декабря полиция Киева получила сообщение о минировании Шевченковского районного суда. В суде проводилась эвакуация работников и посетителей, однако минирование не подтвердилось.

Кроме того, 13 декабря железнодорожный вокзал в Киеве был закрыт для пассажиров в связи с сообщением о минировании. Правоохранители обследовали здание и территорию вокзала, но взрывчатка не была обнаружена.