У метро Києва відновили роботу турнікетів після збою

У понеділок, 2 січня, у столичному метрополітені стався збій у роботі турнікетів. Станом на вечір збій у метро ліквідували та турнікети відновили роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram .

"Робота турнікетів відновлена на всіх станціях метрополітену. Фахівці підприємства усунули несправності, які виникли через технічний збій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні через перепади напруги на деяких станціях метро перестала працювати лінійка турнікетів.

Крім того, 1 січня рух "червоною" гілкою столичного метро було обмежено. На коліях виявили сторонні предмети, схожі на уламки ракети.

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