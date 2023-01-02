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У метро Києва відновили роботу турнікетів після збою

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Київ, Понеділок 02 січня 2023 19:54
У метро Києва відновили роботу турнікетів після збою Фото: У метро Києва відновили роботу турнікетів після збою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 2 січня, у столичному метрополітені стався збій у роботі турнікетів. Станом на вечір збій у метро ліквідували та турнікети відновили роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.

"Робота турнікетів відновлена на всіх станціях метрополітену. Фахівці підприємства усунули несправності, які виникли через технічний збій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні через перепади напруги на деяких станціях метро перестала працювати лінійка турнікетів.

Крім того, 1 січня рух "червоною" гілкою столичного метро було обмежено. На коліях виявили сторонні предмети, схожі на уламки ракети.

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