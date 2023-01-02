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В метро Киева возобновили работу турникетов после сбоя

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Киев, Понедельник 02 января 2023 19:54
В метро Киева возобновили работу турникетов после сбоя Фото: В метро Киева возобновили работу турникетов после сбоя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 2 января, в столичном метрополитене произошел сбой в работе турникетов. По состоянию на вечер сбой в метро ликвидировали и турникеты возобновили работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

"Работа турникетов восстановлена на всех станциях метрополитена. Специалисты предприятия устранили неисправности, которые возникли из-за технического сбоя", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня из-за перепадов напряжения на некоторых станциях метро перестала работать линейка турникетов.

Кроме того, 1 января движение "красной" веткой столичного метро было ограничено. На путях были обнаружены посторонние предметы, похожие на обломки ракеты.

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