У метро Києва у вересні стало на третину менше пасажирів: у чому причина

Як змінився пасажиропотік у київському метро

"З серпня 2026 року спостерігається тенденція зменшення обсягів перевезених пасажирів, через зміну характеру повітряних тривог, а саме збільшення їх тривалості", - повідомили у метрополітені.

У вересні 2026 року метро перевезло 14,25 млн пасажирів. Для порівняння, у вересні 2025 року цей показник становив 21,98 млн.



Отже, за рік пасажиропотік скоротився приблизно на 35%.

Читайте також: Зелена гілка метро Києва продовжить ходити в тривогу, але є умова, - Кличко



У метрополітені зазначили, що зменшення пасажиропотоку безпосередньо впливає на скорочення доходів підприємства від перевезення пасажирів.