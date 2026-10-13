В метро Киева в сентябре стало на треть меньше пассажиров: в чем причина

В сентябре 2026-го киевское метро перевезло почти на треть меньше пассажиров, чем за аналогичный период в прошлом году. Причиной этого стали длительные тревоги.
Об этом РБК-Украина сообщили в КП "Киевский метрополитен".
"С августа 2026 года наблюдается тенденция уменьшения объемов перевезенных пассажиров из-за изменения характера воздушных тревог, а именно увеличения их продолжительности", - сообщили в метрополитене.
В сентябре 2026 года метро перевезло 14,25 млн пассажиров. Для сравнения, в сентябре 2025 года этот показатель составил 21,98 млн.
Следовательно, за год пассажиропоток сократился примерно на 35%.
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В метрополитене отметили, что уменьшение пассажиропотока оказывает непосредственное влияние на сокращение доходов предприятия от перевозки пассажиров.
В метро также отметили, что предприятие не получало официальных поручений по отмене бесплатного входа во время воздушной тревоги желтого уровня.
Перед этим в СМИ распространяли информацию, что в Киеве думают над тем, чтобы отменить бесплатный вход во время желтой тревоги, поскольку значительная часть людей на самом деле спускается не в укрытие, а для пользования транспортом.