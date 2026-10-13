В метро Киева в сентябре стало на треть меньше пассажиров: в чем причина

Как изменился пассажиропоток в киевском метро

"С августа 2026 года наблюдается тенденция уменьшения объемов перевезенных пассажиров из-за изменения характера воздушных тревог, а именно увеличения их продолжительности", - сообщили в метрополитене.

В сентябре 2026 года метро перевезло 14,25 млн пассажиров. Для сравнения, в сентябре 2025 года этот показатель составил 21,98 млн.



Следовательно, за год пассажиропоток сократился примерно на 35%.

Читайте также: Зеленая ветка метро Киева продолжит ходить в тревогу, но есть условие, - Кличко



В метрополитене отметили, что уменьшение пассажиропотока оказывает непосредственное влияние на сокращение доходов предприятия от перевозки пассажиров.