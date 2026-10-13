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У метро Києва у вересні стало на третину менше пасажирів: у чому причина

11:19 13.10.2026 Вт
1 хв
aimg Василина Копитко
У метро Києва у вересні стало на третину менше пасажирів: у чому причина У метрополітені розповіли про зменшення пасажиропотоку через тривалі тривоги (фото: Getty Images)
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У вересні 2026-го київське метропо перевезло майже на третину менше пасажирів, ніж за аналогічний період торік. Причиною цього стали тривалі тривоги.

Про це РБК-Україна повідомили у КП "Київський метрополітен".

Як змінився пасажиропотік у київському метро

"З серпня 2026 року спостерігається тенденція зменшення обсягів перевезених пасажирів, через зміну характеру повітряних тривог, а саме збільшення їх тривалості", - повідомили у метрополітені.

У вересні 2026 року метро перевезло 14,25 млн пасажирів. Для порівняння, у вересні 2025 року цей показник становив 21,98 млн.

Отже, за рік пасажиропотік скоротився приблизно на 35%.

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У метрополітені зазначили, що зменшення пасажиропотоку безпосередньо впливає на скорочення доходів підприємства від перевезення пасажирів.

Чи змінюватимуть правила входу під час жовтої тривоги

У метро також наголосили, що підприємство не отримувало офіційних доручень щодо скасування безкоштовного входу під час повітряної тривоги жовтого рівня.

Перед цим у ЗМІ поширювали інформацію, що у Києві думають над тим, щоб скасувати безкоштовний вхід під час жовтої тривоги, оскільки значна частина людей насправді спускається не в укриття, а для користування транспортом.

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