У метро Києва у вересні стало на третину менше пасажирів: у чому причина
У вересні 2026-го київське метропо перевезло майже на третину менше пасажирів, ніж за аналогічний період торік. Причиною цього стали тривалі тривоги.
Про це РБК-Україна повідомили у КП "Київський метрополітен".
Як змінився пасажиропотік у київському метро
"З серпня 2026 року спостерігається тенденція зменшення обсягів перевезених пасажирів, через зміну характеру повітряних тривог, а саме збільшення їх тривалості", - повідомили у метрополітені.
У вересні 2026 року метро перевезло 14,25 млн пасажирів. Для порівняння, у вересні 2025 року цей показник становив 21,98 млн.
Отже, за рік пасажиропотік скоротився приблизно на 35%.
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У метрополітені зазначили, що зменшення пасажиропотоку безпосередньо впливає на скорочення доходів підприємства від перевезення пасажирів.
Чи змінюватимуть правила входу під час жовтої тривоги
У метро також наголосили, що підприємство не отримувало офіційних доручень щодо скасування безкоштовного входу під час повітряної тривоги жовтого рівня.
Перед цим у ЗМІ поширювали інформацію, що у Києві думають над тим, щоб скасувати безкоштовний вхід під час жовтої тривоги, оскільки значна частина людей насправді спускається не в укриття, а для користування транспортом.