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В метро Киева в сентябре стало на треть меньше пассажиров: в чем причина

11:19 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Василина Копытко
В метро Киева в сентябре стало на треть меньше пассажиров: в чем причина В метрополитене рассказали об уменьшении пассажиропотока из-за длительных тревог (фото: Getty Images)
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В сентябре 2026-го киевское метро перевезло почти на треть меньше пассажиров, чем за аналогичный период в прошлом году. Причиной этого стали длительные тревоги.

Об этом РБК-Украина сообщили в КП "Киевский метрополитен".

Как изменился пассажиропоток в киевском метро

"С августа 2026 года наблюдается тенденция уменьшения объемов перевезенных пассажиров из-за изменения характера воздушных тревог, а именно увеличения их продолжительности", - сообщили в метрополитене.

В сентябре 2026 года метро перевезло 14,25 млн пассажиров. Для сравнения, в сентябре 2025 года этот показатель составил 21,98 млн.

Следовательно, за год пассажиропоток сократился примерно на 35%.

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В метрополитене отметили, что уменьшение пассажиропотока оказывает непосредственное влияние на сокращение доходов предприятия от перевозки пассажиров.

Будут ли менять правила входа во время желтой тревоги

В метро также отметили, что предприятие не получало официальных поручений по отмене бесплатного входа во время воздушной тревоги желтого уровня.

Перед этим в СМИ распространяли информацию, что в Киеве думают над тем, чтобы отменить бесплатный вход во время желтой тревоги, поскольку значительная часть людей на самом деле спускается не в укрытие, а для пользования транспортом.

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