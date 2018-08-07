В метро Киева установят новые табло с обратным отсчетом времени

Новые табло должны установить в метро к концу 2019 года

В киевском метрополитене установят новые табло, которые будут показывать обратный отсчет времени до прибытия поезда. Об этом говорится в соответствующем решении Киевской городской рады от 3 августа 2018 года.

Согласно документу, табло обратного отсчета времени до прибытия поезда КП "Киевский метрополитен" обязан установить до 31 декабря 2019 года.

В пояснительной записке к проекту решения указано, что такое нововведение связано с "потребностью в предоставлении пользователям метрополитена адекватного сервиса". Кроме того, соответствующие обращения неоднократно поступали от пассажиров.

Табло должны быть размещены над тоннелями со стороны прибытия поезда. Исключением могут быть случаи, где общая конструкция станции не позволяет хорошо видеть информацию на табло при таком его расположении.

Стоимость установки новых табло будет определена в проектно-сметной документации. В документе также указано, что в 2015 году уже была зарегистрирована соответствующая электронная петиция о новых табло. Однако тогда постоянная комиссия по вопросам транспорта горсовета отклонила петицию.

Напомним, в киевском метрополитене с 1 до 31 августа августа можно обменять старые синие жетоны на новые зеленые. Обмен производится только в сервисных центрах метрополитена с доплатой. Это связано с подорожанием проезда в метрополитене и другом общественном транспорте Киева.