У метро Києва встановлять нові табло зі зворотнім відліком часу

Нові табло мають встановити у метро до кінця 2019 року

У київському метрополітені встановлять нові табло, котрі показуватимуть зворотній відлік часу до прибуття поїзда. Про це йдеться у відповідному рішенні Київської міської ради від 3 серпня 2018 року.

Згідно із документом, табло зворотного відліку часу до прибуття потяга КП "Київський метрополітен" зобов'язаний встановити до 31 грудня 2019 року.

У пояснювальній записці рішення вказано, що таке нововведення пов'язане із "потребою у наданні користувачам метрополітену адекватного сервісу". Крім того, відповідні звернення неодноразово надходили від пасажирів.

Табло мають бути розміщені над тунелями з боку прибуття поїзда. Винятком можуть бути випадки, де загальна конструкція станції не дозволяє добре бачити інформацію на табло при такому його розташуванні.

Вартість встановлення нових табло буде визначена у проектно-кошторисній документації. У документі також вказано, що у 2015 році вже була зареєстрована відповідна електронна петиція про нові табло. Однак тоді постійна комісія з питань транспорту міськради відхилила петицію.

Нагадаємо, у київському метрополітені із 1 до 31 серпня серпня можна обміняти старі сині жетони на нові зелені. Обмін проводиться тільки в сервісних центрах метрополітену з доплатою. Це пов'язано із подорожчанням проїзду в метрополітені та іншому громадському транспорті Києва.