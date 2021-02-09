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В метро Киева установят более 300 камер видеонаблюдения: где они появятся

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 10:48
В метро Киева установят более 300 камер видеонаблюдения: где они появятся Фото: метро Киева (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Киевская городская государственная администрация сообщает, что в этом году на станциях метро установят еще 305 камер видеонаблюдения. Они появятся на переходных, концевых и наиболее загруженных станциях метро.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в своем Telegram.

"Новые камеры имеют интеллектуальный функционал: 140 обзорных камер, 90 - с функцией распознавания лиц, 75 камер с функциями распознавания лиц и термального скрининга", - указано в сообщении.

Камеры расширят существующую сеть системы видеонаблюдения подземки. Сейчас на 52-х станциях метро работает 195 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Подчеркивается, что доступ к видео с камер имеют именно правоохранители и используют данные для поиска людей, раскрытия и предупреждения преступлений.

Кроме того, техника будет служить для мониторинга соблюдения требований профилактических и противоэпидемических мероприятий во время пандемии COVID-19.

Как писало РБК-Украина, число пассажиров Киевского метрополитена в 2020 году сократилось на 56%. Метрополитен перевез 279,484 млн пассажиров, что на 215,816 млн меньше, чем в предыдущем году.

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