У метро Києва встановлять понад 300 камер відеоспостереження: де вони з'являться
Київська міська державна адміністрація повідомляє, що цього року на станціях метро встановлять ще 305 камер відеоспостереження. Вони з’являться на перехідних, кінцевих та найбільш завантажених станціях метро.
"Нові камери мають інтелектуальний функціонал: 140 оглядових камер, 90 - із функцією розпізнавання облич, 75 камер із функціями розпізнавання облич та термального скринінгу", - вказано у повідомленні.
Камери розширять наявну мережу системи відеоспостереження підземки. Наразі на 52-х станціях метро працює 195 камер відеоспостереження з функцією розпізнавання облич.
Підкреслюється, що доступ до відео з камер мають саме правоохоронці та використовують дані для розшуку людей, розкриття та запобігання злочинам.
Крім того, техніка слугуватиме для моніторингу дотримання вимог профілактичних та протиепідемічних заходів під час пандемії COVID-19.
Як писало РБК-Україна, число пасажирів Київського метрополітену в 2020 році скоротилося на 56%. Метрополітен перевіз 279,484 млн пасажирів, що на 215,816 млн менше, ніж у попередньому році.