Столичным метро стали пользоваться реже на 56% в 2020

Фото: метрополитен (Виталий Носач/РБК-Украина)

Число пассажиров Киевского метрополитена в 2020 году сократилось на 56%. Метрополитен перевез 279,484 млн пассажиров, что на 215,816 млн меньше, чем в предыдущем году.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Подчеркивается, что эпидемия коронавируса и карантин отразились на количестве перевезенных в прошлом году пассажиров.

"Однако неизменными остаются станции-лидеры по пассажиропотоку. Наиболее загруженной в 2020 году осталась станция "Академгородок". За год ею воспользовались 12,5 млн киевлян и гостей столицы", - отметили в КГГА.

Следующей по пассажиропотоку является станция Лесная, обслужившая 11,560 млн пассажиров.

Традиционно меньше всего пассажиров зафиксировано на станции Днепр - 555 тысяч.

Напомним, в Украине с 8 января начал действовать ужесточенный карантин. Продлится он до 25 января. В этот период возможны ограничения в работе нескольких станций метрополитена.

Как писало РБК-Украина, во время локдауна в Украине работает общественный транспорт, однако с некоторыми изменениями. В частности, интервал движения общественного транспорта может быть изменен.