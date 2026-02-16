У метро Києва на "Теремках" обвалилась стеля: у КМДА назвали причину (відео)
На станції метро "Теремки" обвалилася частина підвісної стелі в одному з переходів. Причиною стали приховані пошкодження конструкцій після ворожих обстрілів.
Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на КМДА та соцмережі.
Читайте також: Метро Києва рятує від обстрілів: що важливо взяти на ніч і як поводитись під час тривоги
Що сталося
Ввечері неділі, 15 лютого, у мережі з'явилось відео, на ньому було видно, що перед входом на одну зі станцій метро Києва впала стеля. Під відео зазначалось, що інцидент трапився на станції "Теремки".
Як уточнили в КМДА, інцидент стався 15 лютого близько 22:30. Пошкодження виявили на окремих елементах підвісної стелі одного з виходів станції.
Постраждалих унаслідок події немає.
Причина пошкодження
У КМДА пояснили, що пошкодження пов’язані з попередніми ураженнями конструкцій під час обстрілів.
Частина дефектів мала прихований характер і не була помітною під час візуальних оглядів, хоча на виході вже тривали підготовчі роботи до часткового ремонту.
Що відбувається зараз
Наразі фахівці проводять додаткове обстеження системи підвісної стелі, а також конструкцій підземного переходу станції. Робота метро не обмежена - поїзди курсують за графіком.
Нагадаємо, у Києві сильний снігопад спричинив значні затори та та аварії на дорогах. Це значно ускладнило рух транспорту в місті та на під’їздах до столиці. Детально про те, де найскладніший рух - у матеріалі РБК-Україна.