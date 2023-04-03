У метро Києва стався технічний збій: у чому причина

У київському метрополітені сьогодні зранку стався технічний збій. На станціях призупинили прохід за паперовими qr-квитками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Зазначається, що на станціях метро тимчасово не можна користуватися паперовими квитками.
Проте сплатити проїзд у метро можна:
"Фахівці вже працюють над оперативним вирішенням проблеми", - зазначають у КМДА.
Нагадаємо, у Києві з 26 березня скоротили комендантську годину. Тепер вона триває з опівночі до 5:00.
У зв'язку з цим у столиці змінили графік роботи наземного громадського транспорту та метро. Підземка працює з 06:00 до 23:00.
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