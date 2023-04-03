В метро Киева произошел технический сбой: в чем причина

Отмечается, что на станциях метро временно нельзя пользоваться бумажными билетами.

Однако оплатить проезд в метро можно:

транспортной картой;

qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";

бесконтактной банковской картой;

мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

"Специалисты уже работают над оперативным решением проблемы", - отмечают в КГГА.

Напомним, в Киеве с 26 марта сократили комендантский час. Теперь он длится с полуночи до 5:00.

В связи с этим в столице изменили график работы наземного общественного транспорта и метро. Подземка работает с 06:00 до 23:00.

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