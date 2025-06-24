У метро Києва стартує капремонт ескалаторів: на якій станції та як надовго

Із завтрашнього дня - середи, 25 червня - на одній зі станцій метро в Києві розпочнеться капітальний ремонт ескалаторів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен" у Facebook.
Згідно з інформацією комунального підприємства, плановий капітальний ремонт ескалаторів розпочнеться завтра на стації метро "Палац "Україна".
Вона розташована на Оболонсько-Теремківській - так званій "синій" - лінії, між станціями "Олімпійська" та "Либідська".
Наголошується, що роботи триватимуть орієнтовно до кінця 2025 року.
Громадянам розповіли, що капітальні роботи на ескалаторах проходять відповідно до регламенту:
"Роботи на цій станції востаннє проходили навесні 2014 року", - уточнили у КП "Київський метрополітен".
Зазначається, що капітальний ремонт ескалаторів важливий для довготривалої та якісної роботи обладнання, оскільки передбачає перевірку, діагностику та заміну деталей і комплектуючих.
У прес-службі столичного метрополітену розповіли, що в межах капітального ремонту ескалаторів повністю демонтують їхні основні елементи:
Деталі, які можна перевезти, працівники оглядають, діагностують і ремонтують під час робіт у спеціалізованій майстерні.
Тим часом усі інші - великогабаритні елементи - ремонтують безпосередньо в машинному залі станції (де проходить капремонт).
"Ці надважливі роботи проводить спеціалізована бригада фахівців на всіх ескалаторах столичного метро", - уточнили у прес-службі підземки.
Наголошується, що одним із ключових етапів ремонту є діагностика - коли всі елементи ескалатора ретельно перевіряють на ступінь зношеності та відповідність технічним нормам.
"Придатні деталі проходять технічне обслуговування, і їх повертають до роботи. А ті, що не відповідають стандартам безпеки, - обов'язково замінюють", - пояснили українцям.
Насамкінець у київському метрополітені нагадали, що "такий потужний механізм як ескалатор, можуть вивести з ладу зовсім прості речі".
"Наприклад: подоли довгого одягу, шнурівки, монети, підбори та пакети. Тож закликаємо пасажирів бережно ставитися до особистих речей та обладнання", - додали у комунальному підприємстві.
Крім того, громадян закликали не забувати про необхідність дотримуватись елементарних правил поведінки:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пасажирам поводитись у метро та що робити при падінні на колії.
Читайте також, що відомо про будівництво метро на Виноградар у Києві та чому одне з проектних рішень є нестандартним і застосовується вперше в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.