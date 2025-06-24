В метро Киева стартует капремонт эскалаторов: на какой станции и как надолго

С завтрашнего дня - среды, 25 июня - на одной из станций метро в Киеве начнется капитальный ремонт эскалаторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
Согласно информации коммунального предприятия, плановый капитальный ремонт эскалаторов начнется завтра на стации метро "Дворец "Украина".
Она расположена на Оболонско-Теремковской - так называемой "синей" - линии, между станциями "Олимпийская" и "Лыбедская".
Отмечается, что работы продлятся ориентировочно до конца 2025 года.
Гражданам рассказали, что капитальные работы на эскалаторах проходят в соответствии с регламентом:
"Работы на этой станции в последний раз проходили весной 2014 года", - уточнили в КП "Киевский метрополитен".
Отмечается, что капитальный ремонт эскалаторов важен для долговременной и качественной работы оборудования, поскольку предусматривает проверку, диагностику и замену деталей и комплектующих.
В пресс-службе столичного метрополитена рассказали, что в рамках капитального ремонта эскалаторов полностью демонтируют их основные элементы:
Детали, которые можно перевезти, работники осматривают, диагностируют и ремонтируют во время работ в специализированной мастерской.
Между тем все остальные - крупногабаритные элементы - ремонтируют непосредственно в машинном зале станции (где проходит капремонт).
"Эти сверхважные работы проводит специализированная бригада специалистов на всех эскалаторах столичного метро", - уточнили в пресс-службе подземки.
Отмечается, что одним из ключевых этапов ремонта является диагностика - когда все элементы эскалатора тщательно проверяют на степень изношенности и соответствие техническим нормам.
"Пригодные детали проходят техническое обслуживание, и их возвращают к работе. А те, что не соответствуют стандартам безопасности, - обязательно заменяют", - объяснили украинцам.
В завершение в киевском метрополитене напомнили, что "такой мощный механизм как эскалатор, могут вывести из строя совсем простые вещи".
"Например: подолы длинной одежды, шнуровки, монеты, каблуки и пакеты. Поэтому призываем пассажиров бережно относиться к личным вещам и оборудованию", - добавили в коммунальном предприятии.
Кроме того, граждан призывали не забывать о необходимости соблюдать элементарные правила поведения:
Напомним, ранее мы рассказывали, как пассажирам вести себя в метро и что делать при падении на рельсы.
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