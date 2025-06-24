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В метро Киева стартует капремонт эскалаторов: на какой станции и как надолго

На одной из станций столичного метро запланировали капремонт эскалаторов (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

С завтрашнего дня - среды, 25 июня - на одной из станций метро в Киеве начнется капитальный ремонт эскалаторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

На какой станции метро будут ремонтировать эскалаторы и как долго

Согласно информации коммунального предприятия, плановый капитальный ремонт эскалаторов начнется завтра на стации метро "Дворец "Украина".

Она расположена на Оболонско-Теремковской - так называемой "синей" - линии, между станциями "Олимпийская" и "Лыбедская".

Схема киевского метрополитена (карта: commons.wikimedia.org/Sameboat)

Отмечается, что работы продлятся ориентировочно до конца 2025 года.

Когда в последний раз ремонтировали эскалаторы на этой станции

Гражданам рассказали, что капитальные работы на эскалаторах проходят в соответствии с регламентом:

  • либо каждые 10-12 лет;
  • либо после пробега в 150 тысяч километров.

"Работы на этой станции в последний раз проходили весной 2014 года", - уточнили в КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что капитальный ремонт эскалаторов важен для долговременной и качественной работы оборудования, поскольку предусматривает проверку, диагностику и замену деталей и комплектующих.

Как происходит капремонт эскалаторов в метро Киева

В пресс-службе столичного метрополитена рассказали, что в рамках капитального ремонта эскалаторов полностью демонтируют их основные элементы:

  • лестничное полотно;
  • поручни;
  • редуктор;
  • тяговые цепи;
  • другие детали.

Некоторые из составных частей эскалатора (фото: facebook.com/kyivmetro)

Детали, которые можно перевезти, работники осматривают, диагностируют и ремонтируют во время работ в специализированной мастерской.

Некоторые детали и элементы - меньше других (фото: facebook.com/kyivmetro)

Между тем все остальные - крупногабаритные элементы - ремонтируют непосредственно в машинном зале станции (где проходит капремонт).

"Эти сверхважные работы проводит специализированная бригада специалистов на всех эскалаторах столичного метро", - уточнили в пресс-службе подземки.

Отмечается, что одним из ключевых этапов ремонта является диагностика - когда все элементы эскалатора тщательно проверяют на степень изношенности и соответствие техническим нормам.

На степень изношенности проверяют все элементы эскалатора (фото: facebook.com/kyivmetro)

"Пригодные детали проходят техническое обслуживание, и их возвращают к работе. А те, что не соответствуют стандартам безопасности, - обязательно заменяют", - объяснили украинцам.

Элементарные правила поведения на эскалаторах

В завершение в киевском метрополитене напомнили, что "такой мощный механизм как эскалатор, могут вывести из строя совсем простые вещи".

"Например: подолы длинной одежды, шнуровки, монеты, каблуки и пакеты. Поэтому призываем пассажиров бережно относиться к личным вещам и оборудованию", - добавили в коммунальном предприятии.

Кроме того, граждан призывали не забывать о необходимости соблюдать элементарные правила поведения:

  • держаться за поручень;
  • не заступать за ограничительную линию;
  • не сидеть на ступеньках эскалатора;
  • не бежать по эскалатору;
  • держать детей за руку, а совсем маленьких - на руках;
  • следить за длинной одеждой и личными вещами - чтобы они не попали в движущиеся части эскалатора;
  • сумки и пакеты держать при себе - чтобы избежать травм или повреждения вещей.


Публикация КП "Киевский метрополитен" (скриншот: facebook.com/kyivmetro)

Напомним, ранее мы рассказывали, как пассажирам вести себя в метро и что делать при падении на рельсы.

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