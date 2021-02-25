В метро Киева предупредили о возможных ограничениях работы центральных станций

25 февраля в Киеве возможны ограничения на вход станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Это связано с проведением на НСК "Олимпийский" матча Лиги Европы между донецким "Шахтером" и Маккаби из Тель-Авива.

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена в Facebook .

Матч должен начаться в 19:55. Перед началом игры возможно ограничение (не закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская", а после ее окончания - ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Извиняемся за возможные неудобства", - говорится в сообщении.