RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В метро Києва попередили про можливі обмеження роботи центральних станцій

Автор: РБК-Україна

25 лютого у Києві можливі обмеження на вхід до станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Це пов'язано із проведенням на НСК "Олімпійський" матчу Ліги Європи між донецьким "Шахтарем" і Маккабі з Тель-Авіва.

Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену у Facebook.

Матч має розпочатися о 19:55. Перед початком гри можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська", а після її закінчення - обмеження на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, цей поєдинок пройде з глядачами, квитки наразі у продажу.

У першому виїзному матчу "гірняки" здолали "Маккабі" з рахунком 2:0. До поєдинку з "гірниками" "Маккабі" підходив з безпрограшною серією з 14 матчів у всіх турнірах. Тоді як для донеччан це був лише другий офіційний матч.

Раніше повідомлялося, що із 07:00 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі в Києві частково обмежать рух транспорту, що пов'язано із початком капітального ремонту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України метро
Читайте також
У Києві відновили роботу центральні станції метро. Вибухівки не знайшли
У Києві через дзвінок про мінування закрили центральні станції метро та пересадку
Метро в Дніпрі добудують за кредити європейського банку
Прогноз погоди