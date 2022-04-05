Метро Киева опубликовало график движения поездов с 6 апреля

Сообщается, что с 6 апреля метро Киева начинает работу с 07:30 до 19:00.

Поезда будут курсировать:

Красная линия: от станции "Шулявская" до "Театральной".

Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до "Теремков".

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции «Выдубичи», а также от станции "Выдубичи" до "Красного хутора".

Также заработают пересадочные узлы "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная".

Внимание! Поезда не будут делать остановки на станциях "Майдан Незалежности" и "Кловская".

"Средний интервал движения поездов на линиях - 1 час. График работы может оперативно изменяться по необходимости. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия", - добавили в "Киевском метрополитене".