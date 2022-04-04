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Метро в Киеве частично возобновило сообщение с левым берегом: как ходят поезда

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Киев, Понедельник 04 апреля 2022 08:46
Метро в Киеве частично возобновило сообщение с левым берегом: как ходят поезда Фото: киевское метро (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Киевский метрополитен с 4 апреля возобновляет сообщение через Южный мост. Теперь поезда будут курсировать по всем станциям зеленой и синей веток, на красной ветке - только от станции "Шулявская" до станции "Театральная".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что с 08:30 метро возобновляет движение через Южный мост.

Зеленая линия работает: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор". Также работает пересадка "Золотые ворота" - "Театральная".

Красная линия работает: от станции "Шулявская" до станции "Театральная".

Синяя линия работает: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".

Станции "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Кловская" поезда проезжают без остановки. Средний интервал движения на линиях - 1 час. График работы может оперативно изменяться по необходимости.

Метрополитен для перевозок будет работать до 19:00. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия.

Напомним, для автомобильного движения Южный мост открыли еще в конце марта.

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