Метро Києва опублікувало графік руху поїздів з 6 квітня

Київський метрополітен опублікував графік руху поїздів з 6 квітня. Склади курсуватимуть з 07:30 до 19:00 із середнім інтервалом - одна година.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Київський метрополітен".
Повідомляється, що з 6 квітня метро Києва починає роботу з 07:30 до 19:00.
Потяги курсуватимуть:
Червона лінія: від станції "Шулявська" до "Театральної".
Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до "Теремків".
Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі"до "Червоного хутора".
Також запрацюють пересадочні вузли "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту", "Золоті ворота" і "Театральна".
Увага! Потяги не робитимуть зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Кловська".
"Середній інтервал руху поїздів на лініях - 1 година. Графік роботи може оперативно змінюватися за потребою. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття", - додали в "Київському метрополітені".
Нагадаємо, вчора стало відомо про відновлення руху поїздів метро через південний міст.
Зазначимо, для автотранспорту рух по Південному мосту відкрили ще наприкінці березня.
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