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В Киеве для общественного транспорта откроют Южный мост

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Киев, Среда 30 марта 2022 08:27
В Киеве для общественного транспорта откроют Южный мост Фото: в Киеве для общественного транспорта откроют Южный мост (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 марта в Киеве для общественного транспорта откроют Южный мост. Для движения на собственных авто открыты Северный и Дарницкие мосты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Так, через Южный мост будут курсировать автобусы №22 от улицы Медовой до улицы Тростянецкой и №91 от улицы Анны Ахматовой до станции метро Голосеевской.

Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать Северный и Дарницкие мосты

Водителям напоминают, что они должны пропускать кареты скорой помощи и машины с гуманитарной помощью.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 35 дней. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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