Метро Києва оновлює графік руху поїздів: що зміниться

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна ми пояснювали, чому в Києві вирішили збільшити інтервал руху поїздів.

Схожі обмеження вводять не лише в столиці, адже нещодавно в Миколаєві зменшили кількість комунальних автобусів на маршрутах.

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