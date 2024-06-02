Метро Киева обновляет график движения поездов: что изменится

Напомним, в материале РБК-Украина мы объясняли, почему в Киеве решили увеличить интервал движения поездов.

Сходные ограничения вводят не только в столице, ведь недавно в Николаеве уменьшили количество коммунальных автобусов на маршрутах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.