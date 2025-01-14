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У метро Харкова оновили графік руху поїздів: що треба знати пасажирам

У харківському метро діятимуть оновлені графіки руху поїздів (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У метро Харкова - на всіх лініях - оновили графіки руху поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Харківський метрополітен" у Facebook.

Що відомо про оновлені графіки руху поїздів у метро Харкова

У комунальному підприємстві розповіли, що оновлені графіки руху поїздів у метрополітені Харкова почнуть діяти із завтрашнього дня - середи, 15 січня.

Уточнюється, що зміни стосуються всіх трьох ліній харківського метрополітену.

Громадянам пояснили, що зміни було внесено:

  • на прохання пасажирів;
  • для поліпшення комфорту користування підземкою. 

Зазначається також, що в нових графіках було поліпшено синхронізацію прибуття та відбуття поїздів на пересадочному вузлі "Держпром" - "Університет" Олексіївської та Салтівської ліній метрополітену.

Оновлені графіки руху поїздів лініями метрополітену будуть доступні:

Допис КП "Харківський метрополітен" (скриншот: facebook.com/metro.kh)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо у Харкові перефарбують весь муніципальний транспорт.

Читайте також, де в Україні найдорожчий проїзд у транспорті.

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