У метро Харкова оновили графік руху поїздів: що треба знати пасажирам

У метро Харкова - на всіх лініях - оновили графіки руху поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Харківський метрополітен" у Facebook.
У комунальному підприємстві розповіли, що оновлені графіки руху поїздів у метрополітені Харкова почнуть діяти із завтрашнього дня - середи, 15 січня.
Уточнюється, що зміни стосуються всіх трьох ліній харківського метрополітену.
Громадянам пояснили, що зміни було внесено:
Зазначається також, що в нових графіках було поліпшено синхронізацію прибуття та відбуття поїздів на пересадочному вузлі "Держпром" - "Університет" Олексіївської та Салтівської ліній метрополітену.
Оновлені графіки руху поїздів лініями метрополітену будуть доступні:
Допис КП "Харківський метрополітен" (скриншот: facebook.com/metro.kh)
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