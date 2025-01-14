В метро Харькова обновили график движения поездов: что нужно знать пассажирам

В метро Харькова - на всех линиях - обновили графики движения поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Харьковский метрополитен" в Facebook.
В коммунальном предприятии рассказали, что обновленные графики движения поездов в метрополитене Харькова начнут действовать с завтрашнего дня - среды, 15 января.
Уточняется, что изменения касаются всех трех линий харьковского метрополитена.
Гражданам объяснили, что изменения были внесены:
Отмечается также, что в новых графиках была улучшена синхронизация прибытия и отбытия поездов на пересадочном узле "Держпром" - "Університет" Алексеевской и Салтовской линий метрополитена.
Обновленные графики движения поездов по линиям метрополитена будут доступны:
Публикация КП "Харьковский метрополитен" (скриншот: facebook.com/metro.kh)
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