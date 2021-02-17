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Метро в Днепре достроят за кредиты европейского банка

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины намерен завершить строительство метрополитена в Днепре за кредиты Европейского инвестиционного банка. Для этого нужно внести изменения в финансовое соглашение с ЕИБ.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня мы будем рассматривать решение, которое тоже касается сотрудничества с Европейским инвестиционным банком. Мы должны уполномочить министра финансов на подписание документа о внесении изменений в финансовое соглашение, которое позволит завершить строительство метрополитена в городе Днепр", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве из-за пандемии COVID-19 строительство метро на Виноградарь может затянуться на год. Пандемия негативно сказалась на поставках импортного оборудования и материалов. Правительство разрешило оплачивать авансом субподрядчикам до 95% стоимости работ на срок не более 34 месяцев, вместо 24 месяцев.

Также сообщалось, что в Киеве на станции метро "Вокзальная" построят еще один выход. Самой популярной и самой загруженной станцией метро в Киеве является "Академгородок".

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Новости Украины ДнепрметроДенис Шмыгаль
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