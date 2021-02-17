RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Метро в Дніпрі добудують за кредити європейського банку

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України має намір завершити будівництво метрополітену в Дніпрі за кредити Європейського інвестиційного банку. Для цього треба внести зміни до фінансової угоди з ЄІБ.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми будемо розглядати рішення, яке теж стосується співпраці з Європейським інвестиційним банком. Ми повинні уповноважити міністра фінансів на підписання документа про внесення змін до фінансової угоди, яка дозволить завершити будівництво метрополітену в місті Дніпро", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві через пандемію COVID-19 будівництво метро на Виноградар може затягнутися на рік. Пандемія негативно позначилася на поставках імпортного устаткування і матеріалів. Уряд дозволив оплачувати авансом субпідрядникам до 95% вартості робіт на термін не більше 34 місяців, замість 24 місяців.

Також повідомлялося, що в Києві на станції метро "Вокзальна" побудують ще один вихід. Найпопулярнішою і найбільш завантаженою станцією метро в Києві є "Академмістечко".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДніпрометроДенис Шмигаль
Читайте також
Адаптивний карантин повертається. Шмигаль зробив заяву
Прогноз погоди