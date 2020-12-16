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Метро на Виноградарь: из-за пандемии строительство может затянуться

Киев, Среда 16 декабря 2020 19:01
Метро на Виноградарь: из-за пандемии строительство может затянуться
Фото: строительство метро на Виноградарь (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Из-за пандемии COVID-19 строительство метро на Виноградарь в Киеве может затянуться на год. Сегодня Кабинет министров разрешил оплачивать авансом субподрядчикам до 95% стоимости работ на срок не более 34 месяцев, вместо 24 месяцев.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Сообщается, что порядок государственного финансирования работ по строительству нового участка Сырецко-Печерской линии метро на массив Виноградарь предусматривал возможность аванса в размере до 95% стоимость работ на срок не более 24 месяцев.

Однако десятки тысяч единиц спецоборудования и материалов требуют полной предоплаты. А для соблюдения сроков были заключены контракты с субподрядчиками, в том числе зарубежными.

Также в пояснительной записке говорится, что сроки производства, поставки и запуска оборудований и конструкций превышают установленные 24 месяца. Кроме того, пандемия ограничила экспортные операции и почтовое сообщение. В частности, до сих пор производитель не доставил периферийное оборудование и некоторые комплектующие.

Таким образом, правительство разрешило делать предоплату на работы со сроком выполнения до 34 месяцев.

Фото: пояснительная записка

Напомним, ранее планировалось, что метро на Виноградарь откроют в декабре 2021 года. Проект предусматривает строительство двух новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды".

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