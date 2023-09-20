Целью была резиденция Путина? Появились подробности пожара в российском Сочи

Пожар резервуара в российском Сочи , произошедший 20 сентября, вероятно, из-за атаки дрона, мог и не быть его настоящей целью. БПЛА упал примерно в 25 км от официальной резиденции российского диктатора Владимира Путина.

Несмотря на то, что представители российской власти не называли причину утреннего пожара в Сочи, в результате которого загорелся резервуар с топливом на нефтебазе "Роснефти", местные Telegram-каналы опубликовали фото обломков БПЛА, который, якобы, атаковал резервуар. В частности по данным Baza, судя по видео, перед взрывом был слышен характерный звук дрона.

При этом, как отмечает "Агентство. Новости", место падения дрона находится примерно в 25 км от официальной российского президента Владимира Путина "Бочаров Ручей".

Как пишет "Проект", в резиденции "Бочаров ручей" построена копия кабинета Путина из подмосковной резиденции "Ново-Огарево".

"Рок дронов" над резиденциями Путина

В начале сентября неизвестный беспилотник якобы сбили возле резиденции российского диктатора Владимира Путина в Тверской области. Тогда дрон якобы уничтожили над селом Завидово в Тверской области. Населенный пункт расположен возле села Козлово, в районе которого находится государственная резиденция "Русь" главы Кремля.

В конце мая дрон уже падал недалеко от подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево и возле дома главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Еще раньше, в начале мая, БПЛА взорвались над Сенатским дворцом Кремля, где расположен кремлевский кабинет Путина.