ua en ru
Ср, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Целью была резиденция Путина? Появились подробности пожара в российском Сочи

Россия, Среда 20 сентября 2023 13:45
UA EN RU
Целью была резиденция Путина? Появились подробности пожара в российском Сочи Фото: появились подробности пожара в российском Сочи 20 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пожар резервуара в российском Сочи, произошедший 20 сентября, вероятно, из-за атаки дрона, мог и не быть его настоящей целью. БПЛА упал примерно в 25 км от официальной резиденции российского диктатора Владимира Путина.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: местные Telegram-каналы, "Агентство. Новости", "Проект".

Несмотря на то, что представители российской власти не называли причину утреннего пожара в Сочи, в результате которого загорелся резервуар с топливом на нефтебазе "Роснефти", местные Telegram-каналы опубликовали фото обломков БПЛА, который, якобы, атаковал резервуар. В частности по данным Baza, судя по видео, перед взрывом был слышен характерный звук дрона.

При этом, как отмечает "Агентство. Новости", место падения дрона находится примерно в 25 км от официальной российского президента Владимира Путина "Бочаров Ручей".

Как пишет "Проект", в резиденции "Бочаров ручей" построена копия кабинета Путина из подмосковной резиденции "Ново-Огарево".

"Рок дронов" над резиденциями Путина

В начале сентября неизвестный беспилотник якобы сбили возле резиденции российского диктатора Владимира Путина в Тверской области. Тогда дрон якобы уничтожили над селом Завидово в Тверской области. Населенный пункт расположен возле села Козлово, в районе которого находится государственная резиденция "Русь" главы Кремля.

В конце мая дрон уже падал недалеко от подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево и возле дома главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Еще раньше, в начале мая, БПЛА взорвались над Сенатским дворцом Кремля, где расположен кремлевский кабинет Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин дрони Пожар Сочи
NEWS
Отключение света в Украине: в ДТЭК назвали условие для "нормальной" зимы
Отключение света в Украине: в ДТЭК назвали условие для "нормальной" зимы
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны