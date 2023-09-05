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Біля однієї з резиденцій Путіна збили безпілотник, - ЗМІ

Вівторок 05 вересня 2023 22:03
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Біля однієї з резиденцій Путіна збили безпілотник, - ЗМІ Ілюстративне фото: біля однієї з резиденцій Путіна збили безпілотник (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Невідомий безпілотник нібито збили біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна у Тверській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

За даними російського видання, дрон знищили над селом Завидово у Тверській області. Населений пункт розташований біля села Козлово, в районі якого знаходиться державна резиденція "Русь" голови Кремля.

Біля однієї з резиденцій Путіна збили безпілотник, - ЗМІ Фото: Завидово та Козлово на карті (натисніть, щоб збільшити)

При цьому відстань між Козлово та Завидово - близько 15 кілометрів.

Падіння дронів біля маєтку Путіна

Нагадаємо, ще 30 травня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Москву нібито атакували дрони. Тоді журналісти писали, що безпілотники впали біля маєтків диктатора Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу.

При цьому 3 травня невідомі безпілотники вдарили по Кремлю. Російська влада відразу ж почала звинувачувати Україну в атаці.

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Володимир Путін Російська Федерація атака дронів
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