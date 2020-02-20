Меткомбинат Ахметова оштрафовали на 10 млн гривен за загрязнение окружающей среды

"Мариупольский меткомбинат имени Ильича", который принадлежит Ринату Ахметову, оштрафовали на 10 млн гривен за загрязнение окружающей среды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Проверка Государственной экологической инспекции обнаружила, что "Мариупольский меткомбинат" производил сверхурочные сбросы в воду в период с 4 сентября 2019 по 4 февраля 2020 года. Также компания нарушила нормы обращения с отходами производства.

"Мы настаиваем на полной перезагрузке и реформировании ведомства", - прокомментировал министр энергетики Алексей Оржель.

По его словам, сейчас в правительстве разрабатывают реформу Госэкоинспекции, в ходе которой планируют поднять зарплаты работникам ведомства. Также правительство планирует повысить штрафы за недопуск экоинспекций на предприятия-загрязнители окружающей среды.

Напомним, ранее Кабинет министров принял законопроект "О предотвращении, снижении и контроле промышленного загрязнения". Так, этот законопроект предусматривает интегрированное разрешение для крупных предприятий, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды. Интегрированное разрешение - это перечень требований к объемам загрязнения и необходимым мероприятиям для уменьшения воздействия предприятий на окружающую среду.