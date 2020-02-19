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Кабмин одобрил законопроект об уменьшении промышленного загрязнения

Новости » Политика     19.02.2020 - 12:33
Кабмин одобрил законопроект об уменьшении промышленного загрязнения
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Этот законопроект предусматривает интегрированное разрешение для крупных предприятий

Кабинет министров принял законопроект "О предотвращении, снижении и контроле промышленного загрязнения". Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

Этот законопроект предусматривает интегрированное разрешение для крупных предприятий, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды. Интегрированное разрешение - это перечень требований к объемам загрязнения и необходимым мероприятиям для уменьшения воздействия предприятий на окружающую среду.



Предприятия будут осуществлять мониторинг выбросов и ежегодно отчитываться о соблюдении условий интегрированного разрешения.

"Если предприятие не отчитывается, систематически нарушает условия разрешения или не выполняет его условия, ему могут аннулировать интегрированное разрешение. Это означает, что работа предприятия будет остановлена, пока не будут выполнены все условия разрешения", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге запускают Офис контроля выбросов. Этот офис будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах. Кроме того, сотрудники офиса будут сопровождать проверки крупнейших предприятий страны.

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