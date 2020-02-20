Меткомбінат Ахметова оштрафували на 10 млн гривень за забруднення навколишнього середовища

"Маріупольський меткомбінат імені Ілліча", який належить Рінату Ахметову, оштрафували на 10 млн гривень за забруднення навколишнього середовища. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України.

Перевірка Державної екологічної інспекції виявила, що "Маріупольський меткомбінат" виробляв наднормові скиди у воду в період з 4 вересня 2019 по 4 лютого 2020 року. Також компанія порушила норми поводження з відходами виробництва.

"Ми наполягаємо на повній перезавантаження і реформуванні відомства", - прокоментував міністр енергетики Олексій Оржель.

За його словами, зараз в уряді розробляють реформу Держекоінспекції, в ході якої планують підняти зарплати працівникам відомства. Також уряд планує підвищити штрафи за недопуск екоінспекцій на підприємства-забруднювачі навколишнього середовища.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів ухвалив законопроект "Про запобігання, зниження і контролю промислового забруднення". Так, цей законопроект передбачає інтегроване дозвіл для великих підприємств, які є найбільшими забруднювачами навколишнього середовища. Інтегроване дозвіл - це перелік вимог до обсягів забруднення і необхідним заходам для зменшення впливу підприємств на навколишнє середовище.