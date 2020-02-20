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Меткомбинат Ахметова оштрафовали на 10 млн гривен за загрязнение окружающей среды

Новости » Экономика     20.02.2020 - 14:49
Меткомбинат Ахметова оштрафовали на 10 млн гривен за загрязнение окружающей среды
Фото: Алексей Оржель (РБК-Украина)

Меткомбинат производил сверхурочные сбросы в воду в период с 4 сентября 2019 по 4 февраля 2020 года

"Мариупольский меткомбинат имени Ильича", который принадлежит Ринату Ахметову, оштрафовали на 10 млн гривен за загрязнение окружающей среды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Проверка Государственной экологической инспекции обнаружила, что "Мариупольский меткомбинат" производил сверхурочные сбросы в воду в период с 4 сентября 2019 по 4 февраля 2020 года. Также компания нарушила нормы обращения с отходами производства.

"Мы настаиваем на полной перезагрузке и реформировании ведомства", - прокомментировал министр энергетики Алексей Оржель.

По его словам, сейчас в правительстве разрабатывают реформу Госэкоинспекции, в ходе которой планируют поднять зарплаты работникам ведомства. Также правительство планирует повысить штрафы за недопуск экоинспекций на предприятия-загрязнители окружающей среды.

Напомним, ранее Кабинет министров принял законопроект "О предотвращении, снижении и контроле промышленного загрязнения". Так, этот законопроект предусматривает интегрированное разрешение для крупных предприятий, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды. Интегрированное разрешение - это перечень требований к объемам загрязнения и необходимым мероприятиям для уменьшения воздействия предприятий на окружающую среду.

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