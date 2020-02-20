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Меткомбінат Ахметова оштрафували на 10 млн гривень за забруднення навколишнього середовища

Новини » Економіка     20.02.2020 - 14:49
Меткомбінат Ахметова оштрафували на 10 млн гривень за забруднення навколишнього середовища
Фото: Олексій Оржель (РБК-Україна)

Меткомбінат виробляв наднормові скиди у воду в період з 4 вересня 2019 по 4 лютого 2020 року

"Маріупольський меткомбінат імені Ілліча", який належить Рінату Ахметову, оштрафували на 10 млн гривень за забруднення навколишнього середовища. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України.

Перевірка Державної екологічної інспекції виявила, що "Маріупольський меткомбінат" виробляв наднормові скиди у воду в період з 4 вересня 2019 по 4 лютого 2020 року. Також компанія порушила норми поводження з відходами виробництва.

"Ми наполягаємо на повній перезавантаження і реформуванні відомства", - прокоментував міністр енергетики Олексій Оржель.

За його словами, зараз в уряді розробляють реформу Держекоінспекції, в ході якої планують підняти зарплати працівникам відомства. Також уряд планує підвищити штрафи за недопуск екоінспекцій на підприємства-забруднювачі навколишнього середовища.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів ухвалив законопроект "Про запобігання, зниження і контролю промислового забруднення". Так, цей законопроект передбачає інтегроване дозвіл для великих підприємств, які є найбільшими забруднювачами навколишнього середовища. Інтегроване дозвіл - це перелік вимог до обсягів забруднення і необхідним заходам для зменшення впливу підприємств на навколишнє середовище.

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