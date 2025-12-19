В "Метінвесті" розповіли, які метали дають Україні місце в топ-10 світових гравців

Із приблизно 170 млрд тонн світових запасів 18 млрд тонн припадають на українські надра. Це дозволяє країні входити до десятки світових лідерів за обсягом залізорудних ресурсів.

У 2021 році українські підприємства виробили понад 80 млн тонн залізорудної продукції. Попри те, що через повномасштабну війну обсяги видобутку зменшилися удвічі, країна продовжує забезпечувати потреби внутрішньої металургії та експортувати частину продукції.

Професорка Києво-Могилянської академії Лідія Горошкова зазначає: видобувна галузь залишається фундаментально важливою для економіки. Україна не лише споживає значні обсяги руди, а й традиційно виступає помітним гравцем на світовому ринку поруч із Австралією, Бразилією, Канадою та Південною Африкою. Попри виклики війни, галузь продовжує забезпечувати вагомі надходження до бюджету.

Гірничо-металургійний комплекс забезпечив 7,2% ВВП України у 2024 році, але галузь відчутно реагує на економічну нестабільність. За прогнозами GMK Center, у 2025 році експорт залізорудної продукції може знизитися з 33,6 млн тонн у 2024 році до 27 млн тонн. Причини - зменшення світового попиту, передусім у Китаї, посилення конкуренції з боку країн без воєнних ризиків, а також суттєве здорожчання логістики для українських експортерів.

Директор GMK Center Станіслав Зінченко пояснює: світове виробництво сталі скорочується, а наші конкуренти нарощують видобуток. Для України логістичні витрати стали вирішальним бар’єром - транспортування руди до Китаю коштує у рази дорожче, ніж у Бразилії чи Австралії. Одночасно подорожчання електроенергії, що становить до 60% собівартості продукції, та проблеми з неповерненням ПДВ експортерам додатково б’ють по галузі. Деякі підприємства, як-от Ferrexpo та Криворізький залізорудний комбінат, були змушені зупиняти виробництво саме через ці фактори.

З десяти гірничо-збагачувальних комбінатів три вже припинили роботу. Проте навіть за низьких світових цін Україна продовжує відігравати помітну роль на ринку, а експорт руди залишається важливим джерелом валютних надходжень.

Крім залізної руди, українські надра містять значні поклади марганцю, титану, урану, літію, графіту, кобальту, нікелю та рідкоземельних елементів (неодим, церій, скандій та інші), без яких неможлива сучасна електроніка, електромобілі, оборонні системи та відновлювана енергетика.

За словами виконавчої директорки Національної асоціації добувної промисловості Ксенії Оринчак, половина доходів від нових добувних проєктів включно з рентою та ліцензіями тепер спрямовуватиметься у Фонд реконструкції України, що перетворює розвиток цих секторів на пряме джерело відбудови. Адже сектор залізної руди й інші види сировини лишаються одним із небагатьох напрямів, здатних забезпечити країні значні валютні надходження, підтримку бюджету та розвиток промисловості - основи майбутньої відбудови.