У "Метінвест" розповіли, як підтримують армію та громади

Компанія "Метінвест" Ріната Ахметова залишається лідером у галузі, надає надійну підтримку Україні у вигляді податків та інвестицій, формує конструктивну співпрацю з громадами і забезпечує десятки тисяч робочих місць.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення компанії.

Як розповідають в компанії, війна мобілізувала всі ресурси, щоб зберегти колектив та захистити державу: від прямої допомоги Силам оборони, до організації власного військового виробництва.

У 2022–2025 роках "Метінвест" спрямувала понад 10 млрд грн на гуманітарні та оборонні потреби, з них близько 5 млрд грн - у межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт".

Компанія залишається найбільшим платником податків у галузі ГМК: у 2024 році перерахувала 19,8 млрд грн, а лише за перше півріччя 2025-го - ще 9,3 млрд грн.

Попри війну, "Метінвест" відновила курс на "зелену" металургію.

Разом із партнерами компанія оголосила про будівництво сучасного металургійного підприємства в Італії та представила у Римі два інвестпроєкти загальною вартістю $1,3 млрд, зокрема запуск виробництва DR-окатків - основного компонента для "зеленої" металургії.

Водночас у Групі формують плани відновлення країни. Йдеться про розвиток проєкту "Сталева мрія" та університету Метінвест Політехніка, який готує нове покоління інженерів.

"Сталева мрія" пропонує готові рішення для будівництва житла та інфраструктури, які можна швидко адаптувати до потреб громад", - пояснюють у компанії.

Окремий напрямок - Метінвест Політехніка, перший в Україні корпоративний технічний університет. У його розвиток уже інвестовано понад 500 млн грн. Тут навчаються понад 1000 студентів, а ще майже тисяча слухачів пройшли курси підвищення кваліфікації з металургії, гірництва, розвитку soft skills.

У компанії розуміють, що освічена молодь - це запорука успіху відновлення країни. Тому "Метінвест" продовжить інвестиції в освіту.