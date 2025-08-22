ua en ru
В "Метинвесте" рассказали, как поддерживают армию и громады

Пятница 22 августа 2025 14:53
В "Метинвесте" рассказали, как поддерживают армию и громады Фото: "Метинвест" Ахметова поддерживает армию и громады (metinvestholding.com)
Автор: Юлия Бойко

Компания "Метинвест" Рината Ахметова остается лидером в отрасли, оказывает надежную поддержку Украине в виде налогов и инвестиций, формирует конструктивное сотрудничество с общинами и обеспечивает десятки тысяч рабочих мест.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение компании.

Как рассказывают в компании, война мобилизовала все ресурсы, чтобы сохранить коллектив и защитить государство: от прямой помощи Силам обороны до организации собственного военного производства.

В 2022-2025 годах "Метинвест" направила более 10 млрд грн на гуманитарные и оборонные нужды, из них около 5 млрд грн - в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт".

Компания остается крупнейшим налогоплательщиком в отрасли ГМК: в 2024 году перечислила 19,8 млрд грн, а только за первое полугодие 2025-го - еще 9,3 млрд грн.

Несмотря на войну, "Метинвест" восстановила курс на "зеленую" металлургию.

Вместе с партнерами компания объявила о строительстве современного металлургического предприятия в Италии и представила в Риме два инвестпроекта общей стоимостью $1,3 млрд, в том числе запуск производства DR-окатков - основного компонента для "зеленой" металлургии.

В то же время в Группе формируют планы восстановления страны. Речь идет о развитии проекта "Стальная мечта" и университета Метинвест Политехника, который готовит новое поколение инженеров.

"Стальная мечта" предлагает готовые решения для строительства жилья и инфраструктуры, которые можно быстро адаптировать к потребностям громад", - объясняют в компании.

Отдельное направление - Метинвест Политехника, первый в Украине корпоративный технический университет. В его развитие уже инвестировано более 500 млн грн. Здесь учатся более 1000 студентов, а еще около тысячи слушателей прошли курсы повышения квалификации по металлургии, горному делу, развитию soft skills.

В компании понимают, что образованная молодежь - это залог успеха восстановления страны. Поэтому "Метинвест" продолжит инвестиции в образование.

