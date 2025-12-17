"Метінвест" придбав трубний завод у Румунії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Метінвест ".

Завод виробляє зварні конструкційні труби для будівництва, машинобудування, інфраструктури та аграрного сектору. Його максимальна потужність - 240 тисяч тонн продукції на рік.

"Метінвест" ще до великої війни почав будувати міст між металургією України та ЄС. Новий завод для нас це унікальна можливість завантажити роботою відразу два підприємства - в Яссах і Запоріжжі. Це також частина нашого внеску у повоєнну відбудову, адже продукція заводу матиме попит не лише в ЄС, а буде затребувана й під час відновлення пошкодженої бойовими діями інфраструктури й промисловості України", - прокоментував завершення угоди генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Підприємство стало першим виробничим майданчиком "Метінвесту" в Румунії. Перемовини щодо придбання заводу тривали декілька місяців. 24 листопада 2025 року Група отримала схвалення Європейської комісії щодо придбання активу на підставі Регламенту Європейського Союзу про злиття, а днем пізніше - національного відомства Румунії з питань конкуренції за результатами процедури скринінгу іноземної інвестиції.

"Підприємства "Метінвесту" в Україні історично виготовляють великі обсяги гарячекатаного рулону, призначеного як для внутрішнього ринку, так і для експорту. Розташування активу в Румунії, лише в 600 км від Запоріжжя, це можливість щороку постачати до 180 тисяч тонн гарячекатаного рулону виробництва "Запоріжсталі", - каже операційний директор "Групи Метінвест" Олександр Мироненко.