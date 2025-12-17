ua en ru
Главная » Бизнес

"Метинвест" приобрел трубный завод в Румынии

Украина, Среда 17 декабря 2025 13:25
"Метинвест" приобрел трубный завод в Румынии Фото: генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков (metinvestholding.com)
Автор: Юлия Бойко

Компания "Метинвест" приобрела предприятие ArcelorMittal Tubular Products Iași. Оно расположено в румынском городе Яссы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Метинвест".

Завод производит сварные конструкционные трубы для строительства, машиностроения, инфраструктуры и аграрного сектора. Его максимальная мощность - 240 тысяч тонн продукции в год.

"Метинвест" еще до большой войны начал строить мост между металлургией Украины и ЕС. Новый завод для нас это уникальная возможность загрузить работой сразу два предприятия - в Яссах и Запорожье. Это также часть нашего вклада в послевоенное восстановление, ведь продукция завода будет востребована не только в ЕС, а будет востребована и при восстановлении поврежденной боевыми действиями инфраструктуры и промышленности Украины", - прокомментировал завершение сделки генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Предприятие стало первой производственной площадкой "Метинвеста" в Румынии. Переговоры о приобретении завода длились несколько месяцев. 24 ноября 2025 года Группа получила одобрение Европейской комиссии на приобретение актива на основании Регламента Европейского Союза о слиянии, а днем позже - национального ведомства Румынии по вопросам конкуренции по результатам процедуры скрининга иностранной инвестиции.

"Предприятия "Метинвеста" в Украине исторически производят большие объемы горячекатаного рулона, предназначенного как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Расположение актива в Румынии, всего в 600 км от Запорожья, это возможность ежегодно поставлять до 180 тысяч тонн горячекатаного рулона производства "Запорожстали", - говорит операционный директор "Группы Метинвест" Александр Мироненко.

Как известно, за 2022-2024 годы компания "Метинвест" Рината Ахметова инвестировала более 900 млн долларов в производство и энергонезависимость в Украине.

Также с начала войны компания перечислила более 70 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней. А общая помощь военным и мирным составляет уже 9,7 млрд грн. Из них 5,2 млрд грн - на ВСУ в рамках "Стального фронта".

