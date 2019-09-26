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"Метінвест" попередив про ризики збільшення податкового навантаження

Новини » Економіка    26.09.2019 - 11:48
"Метінвест" попередив про ризики збільшення податкового навантаження
Ілюстративне фото (metinvestholding.com)

Частка податків у чистому прибутку гірничодобувних компаній зросте до 87%, попередив "Метінвест"

Податкові зміни в рамках законопроекту №1210 приведуть до миттєвого збільшення податкового навантаження на гірничо-видобувну галузь. Про це йдеться в листі холдингу "Метінвест" на адресу спікера Верховної ради Дмитра Разумкова, голови парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данила Гетманцева, керівника державної податкової служби Сергія Верланова, прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксани Маркарової.

"Метінвест" зазначає, що через зміну підходу до оподаткування видобутку залізної руди частка податків у чистому прибутку гірничодобувних компаній зросте до 87%. При цьому, відповідно до рекомендацій Міжнародного валютного фонду, частка економічної вигоди держави повинна складати 40% від прибутку компанії-надрокористувача.

Крім того, в "Метінвесті" підкреслили, що в даному випадку є вибіркове збільшення податкового навантаження тільки на одну галузь, яка видобуває залізну руду, в той час як база і ставка оподаткування для інших видобувних галузей залишаються незмінними.

Холдинг просить врахувати ці розрахунки при подальшому обговоренні законопроекту 1210. У листі також йдеться, що "Метінвест" підтримує нову ініціативу профільного комітету використовувати міжнародні цінові індекси для визначення об'єкта оподаткування.

"Ми підтримуємо саме комплексні зміни до Розділу ІХ Податкового кодексу України (ПКУ) та одночасно звертаємо увагу, що зміни потрібно вносити в ряд статей ПКУ, включаючи ті, які поки не змінюються у відповідності з положеннями законопроекту 1210. Такі комплексні зміни не можуть прийматися без детального аналізу та опрацювання відповідних положень податкового законодавства", - йдеться в листі.

Компанія запропонувала виключити з законопроекту 1210 зміни, які стосуються оподаткування надр, щоб комплексно розглянути ці питання в процесі податкової реформи, анонсованої урядом на 2020 рік.

Раніше народний депутат, колишній генеральний директор Авдіївського коксохіму Муса Магомедов попередив, що прийняття законопроекту №1210 дозволить Росії забрати українські ринки збуту.

Експерти та представники бізнесу назвали зазначену ініціативу "законопроектом Коломойського". На думку експерта Сергія Фурси, законопроект 1210 з'явився відразу ж після публічного виступу Ігоря Коломойського, в якому він виклав своє бачення підходів до встановлення ренти.

У податковому комітеті Ради сформувалася група лобістів Коломойського У скандальний "податковий" законопроект внесуть правки
Новини України МетинвестГорнометаллургический комплексНалоговый кодексІгор Коломойский
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